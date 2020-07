Maroc : Des mesures d'urgence pour l'approvisionnement continu de Meknès en eau potable

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a annoncé samedi une série de mesures d’urgence pour garantir l'approvisionnement continu en eau potable de la ville de Meknès.

Il s’agit notamment du renforcement de la production à partir de la nappe de Saiss-Rass El Ma dans une première étape en vue de réduire le déficit relevé dans la production, éviter le manque et garantir un approvisionnement continu de la ville en eau potable, a indiqué l’ONEE dans un communiqué.

L’Office a précisé également qu’il est en train de réaliser une opération de renforcement de la production à partir de la station de traitement de Ain Naqbi sur Oued Sbou à Fès, et ce dans le cadre du projet d’approvisionnement de Fès et Meknès depuis le barrage Idriss I (Tranche Fès-Meknès) par un débit de 250 L/S, ajoutant que cette opération sera mise à contribution avant fin juillet 2020, ce qui va permettre d’approvisionner la ville de Meknès d’une façon permanente et régulière.

Pour ce qui est de la distribution, et en vue d’une gestion effective du déficit enregistré, l'ONEE a relevé que la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité à Meknès a construit un réservoir de 20 000 m3 et entreprend d’autres mesures d’urgence notamment le renforcement des campagnes visant à détecter et réparer les fuites qui interviennent au niveau des réseaux de distribution ainsi que dans les canalisations.

Pour assurer l’approvisionnement de Meknès en eau potable sur le moyen terme, l’Office a prévu un projet d’approvisionnement de Fès et Meknès à partir du barrage Idriss I pour une enveloppe budgétaire d'environ 1,7 milliard de dirhams, le but étant de répondre aux besoins de la population à travers un débit total de 2 000 L/S. Ce projet sera entièrement opérationnel début 2021, ajoute le communiqué.

Et de poursuivre qu’en raison d’une pluviométrie et chute de neige faibles qu’a connues la région de Saiss durant les dernières années, une baisse dans la production des ressources hydriques approvisionnant la ville de Meknès et les centres avoisinants en eau potable a été relevée.