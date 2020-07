Rabat - Salé : Changements de la fréquence de passage du tram

La fréquence de passage des rames du tramway de Rabat-Salé sera modifiée à partir de ce mercredi, dans le cadre de la reprise des activités dans les villes de Rabat et de Salé. De même, conformément aux directives des autorités locales, l'amplitude des horaires sera étendue, pour un service de 6h à 22h du lundi au dimanche, a souligné la société du Tramway de Rabat-Salé (STRS) dans un communiqué

A cet effet, les fréquences des passages se déclineront en un passage toutes les 15 minutes du lundi au samedi de 06h à 07h, un passage toutes les 10 minutes du lundi au samedi de 07H à 20H, un passage toutes les 20 minutes du lundi au samedi de 20h à 22h, précise la même source, ajoutant que concernant dimanche, le Tramway passera toutes les 20 minutes. En outre, le nombre maximum de voyageurs sur une rame double est maintenu à 240.

La STRS continue également d’alimenter ses distributeurs de gel hydro-alcoolique, installés à proximité des portes d’entrée et soumet l’ensemble des rames et des stations à des opérations de désinfection et de nettoyage régulières, note-t-on.

Enfin, et en vertu de l’état d’urgence sanitaire, la Société recommande à ses clients d’emprunter le tramway uniquement en cas de nécessité absolue et de suivre les gestes préventifs quotidiens que préconise le ministère de la Santé.