Maroc : 121 nouveaux cas de coronavirus, principalement enregistrés à Casablanca

Jusqu’à ce vendredi à 16h, 121 nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 7 332 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. On déplore également un décès, portant le total à 197 morts. Le taux de létalité reste stable à 2,7%. De plus, 97 nouvelles rémissions ont été confirmées au Maroc, portant à 4 377 le nombre de personnes guéries. Et de préciser que les cas actifs s’élève 2 758, alors que le taux de guérison augmente à 59,7%.

Ainsi, 85% (102) des nouveaux cas enregistrés entre hier et aujourd’hui ont été détectés grâce au suivi médical des personnes contacts, a déclaré Mohamed Lyoubi, chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, lors du point de presse quotidien consacré à la situation de la pandémie au Maroc.

Le responsable a précisé que 6 398 personnes contacts sont toujours sous surveillance médicale. Une opération ayant concerné 40 575 personnes depuis le début de la pandémie au Maroc.

La majorité des nouveaux cas ont été découverts dans des foyers industriels, surtout dans la région de Casablanca-Settat. A elle seule, la région a enregistré 88 nouveaux cas ; suivie par Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Six régions n’ont enregistré aucun cas lors de ces dernières 24 heures, à savoir Drâa-Tafilalat, l’Oriental, Béni Mellal-Khénifra, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Ed-Dahab.

Mohamed Lyoubi a assuré que la répartition régionale ne change pas, tandis que 10 244 cas suspects ont été écartés, portant à 116 070 le nombre de cas testés négatifs.

Le responsable a abordé le taux de propagation du virus au Maroc, expliquant que bien que le R0 s’élève à 0,81 au niveau national, il existe des disparités géographiques compte tenu les nouveaux cas. Ainsi, le R0 à Casablanca atteint 1,11 tandis qu’il est de 0,92 pour Marrakech-Safi, 0,89 pour Tanger-Tétouan-Al Hoceima. «Il y a des régions où le R0 est en dessous de 0,7, mais à cause des nouveaux cas, ce taux peut augmenter, comme ce fut le cas pour la région Dakhla-Oued Ed-Dahab», ajoute Mohamed Lyoubi.