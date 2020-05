Maroc : 110 nouveaux cas du coronavirus, principalement dans un foyers industriel à Casablanca

Jusqu’à ce mercredi à 16h, 110 nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 7 133 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie.

Près de 87% (95) de ces nouveaux cas ont été détectés grâce au suivi médical des personnes contacts. Le plus grand nombre de ces cas ont été détectés dans un foyer industriel à Casablanca, a déclaré Mohamed Lyoubi, chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, lors du point de presse quotidien consacré à la situation de la pandémie au Maroc. Et de préciser que le reste des cas ont été détectés dans un foyer toujours actif à Casablanca, ainsi que deux foyers à Fès-Meknès et à Tanger-Tétouan Al Hoceima

La répartition régionale ne change pas, Casablanca-Settat (30% des cas) étant toujours première, suivie par Marrakech-Safi (18%), puis Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a-t-il rappelé.

Mohamed Lyoubi a précisé que les régions du Sud n’ont enregistré aucun cas, tandis que celles de l’Oriental, Beni Mellal-Khénifra et Souss Massa ont enregistré chacune un seul cas.

Ainsi, entre mardi et mercredi, 5 520 cas suspects ont été écartés, portant à 98 871 le nombre de cas testés négatifs.

Lors des dernières 24 heures, le Maroc a enregistré un nouveau décès, 194 au total, dû au coronavirus, tandis que le taux de létalité reste stable à 2,7%.

De plus, 197 nouvelles rémissions ont été confirmées au Maroc, portant à 4 098 le nombre de personnes guéries. Le taux de guérison passe ainsi à 57,5%.

Mohamed Lyoubi a déploré une «hausse des nouveaux cas dans les foyers bien que les cas actifs sont en baisse». Il note toutefois que les indicateurs se sont améliorés par rapport au début de cette pandémie.