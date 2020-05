Kan ya makane #15 : Le lunatique

L’histoire d’aujourd’hui s’intitule «Le lunatique», de son auteur Fayed Berkache.

C’est l’histoire de Kamel, un petit garçon connu pour sa mauvaise humeur et son tempérament très agité. Un jour, il a passé la nuit à lire un livre jusqu’à une heure du matin, sans s’endormir. Le matin en se rendant à l’école, les paupières lourdes, il a senti une grande fatigue et des somnolences fréquentes. Cet état a déteint sur son attitude à l’égard de ses camarades, avec lesquels il s’est comporté de manière tendue.

La morale de cette histoire est que la bonne humeur ne va de pair qu’avec un corps sain, qui jouit du repos nécessaire à ses besoins. En effet, le sommeil réparateur est un point déterminant dans la santé des enfants comme des adultes, d’autant plus que se lever tard et épuisé augmente le stress et donc la tension.