Maroc : La fréquence des analyses contre le coronavirus atteint 2 000 par jour

La fréquence des analyses au laboratoire des cas suspects de coronavirus (Covid-19) a sensiblement augmenté pour atteindre 2 000 tests par jour, a indiqué lundi le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

En réponse à une question orale présentée par les groupes de l'opposition à la Chambre des représentants sur les mesures prises pour lutter contre le Covid-19, le ministre a mis en avant une hausse de la fréquence des analyses de laboratoire, d'autant plus que les personnes contacts sont automatiquement soumises aux tests qui totalisent désormais 2 000 par jour.

Selon le ministre, il sera procédé à l'extension des analyses grâce au recours de plus en plus intense aux tests rapides. Et d'ajouter que «la situation épidémiologique a tendance à se stabiliser, ce qui ne signifie guère que nous avons remporté la bataille contre le coronavirus. C'est la raison pour laquelle l'état d'urgence sanitaire demeure en vigueur».

Le ministre a souligné que la prolongation de l'état d'urgence sanitaire vise à renforcer les acquis, tout en estimant que «tout relâchement risque de se traduire par l'apparition de clusters ou de rechutes, d'où la nécessité de veiller à la protection et à la sécurité des citoyens».

Khalid Ait Taleb a par ailleurs relevé que le ministère se penche sur l'élaboration d'une stratégie de déconfinement, qui nécessite l'élargissement du réseau des analyses de laboratoire. «Le déconfinement se déroulera de manière progressive à l'échelle nationale, puisque la situation épidémiologique demeure stable, mais diffère d'une région à l'autre», a-t-il expliqué.