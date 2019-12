Maroc : L’écrivain et journaliste chroniqueur Lotfi Akalay s'est éteint à l'âge de 76 ans

L’écrivain Lotfi Akalay est décédé ce mercredi 18 décembre, à l’âge de 76 ans, rapportent nos confrères de Telquel.ma.

Né le 7 novembre 1943 à Tanger, Lotfi Akalay était un écrivain, célèbre aussi pour ses articles publiés dans Al Bayane, La Vie Economique et Jeune Afrique, il était diplômé en économie et sciences politiques et avait travaillé pour la Royal Air Maroc.

Le défunt a également présenté une émission radiophonique sur le jazz et la musique classique sur Radio Méditerranée Internationale (Médi1 Radio).

C’est en 1996 qu’il publiait son premier roman «Les nuits d’Azed». Son dernier recueil, intitulé «Les Chaises de Tanger» a été publié en 2018.

«Journaliste chroniqueur, il est réputé pour sa plume insolente», écrit la maison française d’édition Seuil, en présentant son ouvrage «Les nuits d’Azed».