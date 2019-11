Indice de prospérité du Legatum Institute : Le Maroc perd cinq places

Le Maroc a été classé 100e dans l’édition 2019 de l’indice de prospérité du Legatum Institute, perdant cinq places. Publié ce mois-ci, le rapport, qui évalue les niveaux de prospérité dans 167 pays, indique que le Maroc se classait 95e en 2018 et 94e en 2017.

L’indice souligne que «le Maroc est le pays le plus performant en matière de sécurité et de sûreté, d’accès au marché et d’infrastructures». «La plus forte amélioration par rapport à la dernière décennie est survenue dans le domaine de la sécurité», indique le rapport. Ce dernier indique toutefois que le Maroc est très faible en matière de capital social.

Au niveau régional, le Maroc se classe au 9ème rang dans le monde arabe, derrière les Emirats arabes unis (40e), le Qatar (43e), Bahrein (58e), Oman (60e), le Koweit (62e), l’Arabie saoudite (71e), la Jordanie (86e) et la Tunisie (95e).

En Afrique du Nord, le Maroc arrive en deuxième position derrière la Tunisie et devant l’Algérie (110e), l’Egypte à la 126e place, la Libye à la 147e et la Mauritanie à la 155e.

Le Danemark est en tête du classement, suivi de la Norvège, la Suisse, la Suède et la Finlande. En revanche, l’Afghanistan est 163e, suivie du Tchad, de la République centrafricaine, du Yémen et du Soudan du Sud.