Maroc-Russie : Signature d’un accord pour la construction d’une raffinerie de 2 milliards euros

En marge du Forum économique Russie-Afrique de Sotchi, un accord pour la construction d'un complexe pétrochimique d’une valeur de près de deux milliards d’euros au Maroc a été signé mercredi 23 octobre.

L’accord a été paraphé par le directeur général de la société MYA Energy, Moulay Youssef El Alaoui, le président de la Banque de développement de la Fédération de Russie (VEB), Daniil Algulyan, et le vice-président du Centre russe pour l’exportation, Nikita Gusakov, rapporte l’agence MAP. Il porte sur la réalisation d’une raffinerie en utilisant l’expertise et les dernières technologies russes pour le raffinage et le stockage de produits pétroliers, précise la compagnie MYA Energy dans un communiqué.

Le développement du projet sera effectué par la société marocaine en partenariat avec différents acteurs russes dans le domaine et qui fourniront l’expertise, la technologie et le matériel afin de «permettre au royaume d’accentuer son leadership énergétique sur le continent africain et au niveau mondial», relève la même source.

La raffinerie qui sera construite dans le cadre de ce projet sera dotée dans un premier temps d’une capacité de raffinage de 100 000 barils par jour, et pourra dans un deuxième temps atteindre la capacité de 200 000 barils par jour.

Ce projet permettra la création de plusieurs milliers d’emplois directs et indirects, notamment dans la région du nord du royaume, et mettre à profit les installations portuaires de Nador West Med, indique la société.