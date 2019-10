Botola Pro 1 : 4ème journée et le championnat peine toujours à démarrer

La quatrième journée de Botola était programmée ce week-end. Trois rencontres seulement sur huit ont été jouées.

Les FAR de Rabat recevaient le Rapide Club Oued Zem. L'AS FAR s'est imposée 2-0 (doublé de Errahoui) et enregistre sa première victoire. Le RCOZ quant à lui comptabilise un match nul et deux défaites.

Khmiss Zemamra et l'Olympique de Asfi se sont neutralisés sur la pelouse du RCAZ, un but partout (Atchabao pour le RCOZ et Khalis pour l'OCS). Le RCAZ et l'OCS ont respectivement quatre et trois points.

L'Olympique de Khouribga recevait le Fath de Rabat. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Elles se quittent sur le score d'un but partout et se partagent les points (but de Bettache contre son camp et de Badammosi).

Le Mouloudia Oujda recevra le Wydad Casablanca le 23 octobre, toujours pour le compte de la 4è journée de championnat. Le Raja Casablanca, quant à lui, attendra de pied ferme le Raja Beni-Mellal pour rattraper la 1è journée, jeudi 24. Le RCA n'a joué aucun match pour le moment.

En quatre journées de championnat, seize rencontres ont été reportés. Avec la ligue des champions d'Afrique, la coupe de la CAF, la coupe du trône, la coupe Mohammed VI des clubs champions, les rassemblements des équipes nationales et les réclamations des uns et des autres, le service programmation de la fédération ne s'en sort toujours pas.

Et ça ne va pas aller en s'arrangeant puisque quatre clubs marocains sont engagés en compétitons africaines et deux pour la coupe Mohammed VI des clubs champions. Prévu au Cameroun le CHAN devrait se tenir en avril ou en été, les dates n’étant pas encore fixée.