Leila Ghandi remporte le Prix «Who is Who» des femmes leaders dans le monde

Le Prix 'Who is Who' qui récompense les femmes leaders dans le monde a été décerné mercredi soir à Athènes à la marocaine Leila Ghandi. Cette distinction a été remise par le ministre grec de la Marine marchande et de la politique insulaire, John Plakiotakis, lors d’une cérémonie au cours de laquelle treize autres femmes leaders dans leur domaine d’activité ont été primées.

Ce prix a été décerné à Leila Ghandi en reconnaissance de son travail dans les médias et pour ses efforts dans le domaine de soutien aux femmes. Selon les organisateurs, la Marocaine a reçu ce prix en tant que personnalité incontournable dans les médias aussi bien dans son pays qu’à l’international, de même qu'elle est devenue une inspiration et un modèle pour toute une génération de femmes.

S’exprimant lors de la remise du Prix, Leila Ghandi s’est dite fière et heureuse de recevoir cette distinction et aussi de porter haut encore une fois les couleurs du Maroc. Première femme marocaine à avoir parcouru le monde en solitaire et inspirer d’autres femmes à suivre son chemin, elle est aussi une animatrice télé, productrice de contenu avec une audience de près d’un million de personnes sur ses plateformes digitales.

Leila Ghandi est également connue pour son engagement pour l'émancipation féminine, la protection de l’environnement et le dialogue interculturel. Elle est, en outre, conférencière internationale notamment auprès d’agences des Nations unie et du Parlement européen.