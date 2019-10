Maroc : La nouvelle génération de CNIE, une «identité renforcée pour un meilleur service»

Avec le lancement de la nouvelle génération de la carte nationale d'identité électronique (CNIE), prévu pour le début de l'année prochaine, le Maroc aura réalisé un premier pas vers l'adoption de l'identité numérique des citoyens.

La nécessité de cette nouvelle génération de la CNIE, qui sera lancée au début de l'année prochaine par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), s'est imposée avec l'évolution rapide des technologies.

Le commissaire divisionnaire Mouhcine Yejjou, chef du projet de la CNIE à la DGSN, a indiqué à l’agence MAP que cette nouvelle génération de la carte nationale d'identité électronique offre une identité renforcée pour un meilleur service au profit des citoyens et des organismes, et ce grâce à ses caractéristiques physiques et numériques qui la rendent plus sûre et fiable. Elle permet également de sécuriser et de faciliter l'accès des citoyens aux services numériques, a-t-il ajouté.

Cette nouvelle génération de la CNIE, fabriquée en polycarbonate offre des nouveautés dont la lecture électronique par le biais d'un simple lecteur standard, un scanner ou les téléphones mobiles supportant la technologie NFC.

Ces cartes seront également protégées par un code pin, à l'instar des cartes bancaires, ce qui permettra de protéger les citoyens contre une quelconque utilisation de leurs CNIE en cas de vol ou de perte.

Les citoyens marocains ne seront pas tenus de changer leurs cartes d'identité électronique, qui demeureront valables malgré le lancement de la nouvelle génération de la CNIE, à moins qu'ils préfèrent bénéficier des avantages de la nouvelle carte.

Par ailleurs, les frais de timbres de cette nouvelle carte dotée de nombreux services seront alignés, sinon inférieurs, à ceux de la carte d'identité actuelle, et ce grâce aux efforts consentis par la DGSN pour améliorer ses services.