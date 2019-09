L'Espagne accueillera des boursiers marocains dans le cadre d'un nouveau programme

Le gouvernement espagnol a accordé une centaine de bourses à de nombreux étudiants marocains qui commenceront un master dans 22 universités espagnoles dans les prochaines semaines.

Selon l’agence espagnole EFE, une cérémonie officielle aura lieu en Espagne le mois prochain pour ces cent étudiants mais onze d’entre eux ont assisté à une première présentation à la résidence de l’ambassade d’Espagne - avant leur voyage imminent - où la philosophie de ce projet a été expliquée.

Le projet s'intitule «Les jeunes générations en tant qu'agents de changement», dispose d'un budget de 2,6 millions d'euros financé à 95% par l'Union européenne et de la participation de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour l'organisation du voyage et la garantie de retour. En effet, les étudiants ont signé des engagements pour présenter des projets en rapport avec le Maroc et retourner dans le pays pour les concrétiser.

Les cent choisis ont opté pour des maîtres dans des domaines considérés comme stratégiques pour le Maroc, tels que les énergies renouvelables, les technologies de l'information, l'agroalimentaire ou le tourisme, entre autres, comme l'a expliqué EFE Coral Martínez, directeur du service espagnol d'internationalisation de l'éducation (SEPIE).

Les dix meilleurs projets recevront un financement supplémentaire de 10 000 euros chacun, tandis que pour le reste, il y aura d'autres bourses avec l'aide de l'OIM.

Ce projet a été exécuté en un temps record puisqu'il a été lancé fin mai et en trois mois à peine, le ministère marocain de l'Education a reçu plus d'un millier de candidatures. Du côté espagnol, trente universités différentes offraient 756 places.

Au cours des trois derniers mois, des entretiens, des examens de sélection et enfin des séances d’orientation ont été organisées. EFE ajoute que les étudiants hispanophones n’ont pas été les seuls à postuler et que les étudiants qui ne maitrisent pas l’espagnol bénéficieront de cours de soutien pour une insertion réussie.