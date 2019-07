Espagne : Soupçonné de vol, le Marocain Jaouad Tougane est viré de son club

Le club espagnol d'athlétisme Playas de Castellón a annoncé, dimanche, l’expulsion de son athlète Jaouad Tougane après avoir appris qu'il serait soupçonné de deux vols. Selon le quotidien espagnol sportif AS qui cite le journal Las Provincias, le Marocain aurait été arrêté deux fois ces deux dernières semaines, pour deux vols dans un centre commercial et à l'Estación del Norte de Valence, la principale gare ferroviaire de la ville.

Le Playas de Castellón a publié dimanche une déclaration dans laquelle il indique avoir été au courant de ces incidents. «A cause de ce comportement tout à fait inapproprié, qui va à l'encontre des valeurs du club», il a donc été décidé de rompre les contrats liant le club à l’athlète.

«Il aurait utilisé ses compétences en athlétisme pour commettre les deux crimes de vol dont il est accusé», poursuit AS. «Les agents de sécurité qui ont couru après lui pouvaient à peine le poursuivre pendant quelques mètres, tandis que l'athlète se frayait un chemin, à pas long et rapide, entre les clients du centre commercial et les voyageurs de la gare.»

Né au Maroc et âgé de 27 ans, Jaouad Tougane est spécialiste du 5 000 mètres. Il avait réalisé en 2016 un remarquable record de distance lui permettant de se rendre aux Jeux olympiques de Rio avec le Maroc. Il a toutefois démissionné, selon le journal valencien, car «son pays n'a payé que son billet d'avion et qu'il espère obtenir un jour la nationalité espagnole».