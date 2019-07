Football : Mouhcine Iajour quitte le Raja pour un club saoudien

Le club saoudien Damac a annoncé officiellement, dimanche, son contrat avec le Marocain Mouhcine Iajour, qui rejoint ainsi son ancien co-équipier du Raja de Casablaca, Zakaria Hadraf. Sur le compte Twitter de Damac, une vidéo a en effet été publiée, montrant les meilleures performances du joueur de 34 ans et lui souhaitant la bienvenue en son sein.

La saison dernière, l’attaquant a été sacré meilleur buteur de la Botola, où il a marqué 19 buts et a permis au Raja d’en enregistrer quatre autres. Il ne s’agit cependant pas de sa première expérience dans le Golfe, puisqu’il a précédemment joué au Qatar entre 2015 et 2017.

Selon des informations relayées par Le360, «le montant du transfert s’élève à 3,5 millions de dollars et Iajour a touché une prime à la signature de 750 000 dollars». S’exprimant sur ce départ à travers la chaîne officielle du Raja, reprise par Le Matin, l’entraîneur du club casablancais, Patrice Carteron, dit comprendre le mécontentement des supporters, «puisque Mouhcine a été le buteur du championnat sur les deux dernières saisons».

«Mais dans le football, il y a une réalité économique. Aujourd’hui, il est offert à Iajour un pont d’or et on peut comprendre qu’à 34 ans, il veuille mettre sa famille à l’abri financièrement (…) J’ai été joueur aussi et on joue aussi pour mettre sa famille à l’abri», explique le technicien français en souhaitant bonne continuation à son ancien attaquant.