Tunisie : Un double-attentat vise les forces de police à Tunis

Un kamikaze s’est fait exploser ce jeudi, vers 10h50 (heure locale) près d’une voiture de police sur l’avenue Bourguiba à Tunis, à l’endroit où le véhicule fait partie d’une patrouille fixe. Sur les lieux, l’AFP décrit «des morceaux de corps» jonchant la chaussée autour du véhicule, tandis que le ministère de l’Intérieur a confirmé un premier bilan d’une dizaine de blessés et d’un policier qui a succombé à ses blessures.

Quelques minutes plus tard, un deuxième attentat a visé cette fois-ci une caserne de la Garde nationale, faisant quatre blessés parmi les policiers, selon le ministère de l’Intérieur qui précise que cette attaque a été perpétrée par un deuxième kamikaze. Celui-ci s’est fait exploser en face de la porte arrière du parking de la direction de la police judiciaire d’El Gorjani, lieu qui rassemble les différents services policiers du pays.

France 24 indique que l’avenue Bourguiba et la rue Charles-de-Gaulle ont été fermées et évacuées. Pour sa part, le site local Kapitalis affirme que le premier attentat a eu lieu «à une centaine de mètres» de l’ambassade de France, non loin du ministère de l’Intérieur ainsi que de Bab Bhar donnant sur l’entrée de la médina tunisoise. Plus tôt dans la journée, «une station de diffusion radio-télévisée, à Jebel Orbata (Gafsa) a été attaquée par des éléments armés, mais sans faire de dégâts», selon la même source, ajoutant que les assaillants ont été repoussés par la Garde nationale.

En octobre 2018, Tunis avait déjà été frappée par un attentat-suicide sur les mêmes lieux, lorsqu’une femme avait activé sa charge explosive en s’approchant d’un groupe de policiers. Vingt personnes avaient alors été blessées, dont cinq civils.