Maroc : Don de la Banque mondiale pour l’employabilité des jeunes à Marrakech-Safi

Le conseil des administrateurs de la Banque mondiale (BM) a approuvé, vendredi, un don de 55 millions de dollars en appui à des programmes d’amélioration de l’employabilité des jeunes dans la région de Marrakech-Safi.

Ce projet finance une approche innovante, qui conjugue formation pour des jeunes peu qualifiés, soutien aux entrepreneurs en herbe et investissements dans les entreprises locales opérant dans des chaînes de valeur prometteuses, souligne la BM dans un communiqué.

Il s’appuiera sur les enseignements des précédents programmes de renforcement des capacités des autorités locales à combattre le chômage, en rapprochant les jeunes des débouchés économiques.

Les bénéficiaires du projet seront des jeunes femmes et hommes qui ne sont actuellement ni au travail, ni à l’école, ni en formation (NEET) mais également de jeunes entrepreneurs en herbe ou des entités de petite et moyenne taille opérant dans des chaînes de valeur ayant un fort potentiel de croissance. Le projet ouvrira des «guichets uniques» pour offrir des services d’orientation professionnelle et une formation continue dans les sept provinces de la région et dans la préfecture de Marrakech. Des espaces qui seront gérés par l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC).

Afin de stimuler la création d’emplois dans la région de Marrakech-Safi, le projet entend également développer l’écosystème entrepreneurial et soutenir les possibilités de création d’entreprises par des jeunes dans les filières à fort potentiel.

«Face au défi de taille que constitue le chômage des jeunes au Maroc, nous mobilisons notre vaste expérience internationale afin de proposer des solutions innovantes aux autorités du Royaume», souligne Marie Françoise Marie-Nelly, directrice des opérations pour le Maghreb, citée par le communiqué.