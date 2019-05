Rabat : L'université Mohammed V commémore les 25 ans du génocide du Rwanda

L’Agence marocaine de coopération internationale et le Cercle des amis du Rwanda de l’université Mohammed V de Rabat, en partenariat avec l’ambassade du Rwanda au Maroc, a organisé la 25e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda.

Cette 25e commémoration, «Kwibuka25» (mot kinyarwanda pour «mémoire», «souviens-toi il y a 25 ans»), est l’occasion de rendre hommage aux victimes et de réconforter ceux qui ont survécu, indique-t-on dans un communiqué. Elle a été caractérisée par deux moments, le premier étant une conférence sur le rôle de l’éducation dans l’idéologie génocidaire, organisée le 3 mai à la Faculté des sciences de l’éducation de Rabat.

Dr Mathias Harebamungu, ambassadeur du Rwanda au Maroc, a expliqué durant cette conférence, face aux étudiants et aux enseignants de la faculté, le rôle primordial de l’Éducation tant formelle qu’informelle dans la propagation de l’idéologie génocidaire. «Depuis l’arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis par le Front patriotique rwandais, les Rwandais considèrent l’éducation tant formelle qu’informelle comme un outil réparateur de la souche rwandaise», souligne-t-on de même source.

Le second moment a été la cérémonie de la 25e commémoration, le 4 mai à la Cité universitaire internationale de Rabat, avec des discours des officiels, une exposition de posters, la cérémonie Urumuri Rutazima («flamme du souvenir» en kinyarwanda, langue nationale du Rwanda), des messages d’espoir et un hommage aux victimes du génocide des Tutsi par les étudiants rwandais résidants au Maroc. Des officiels marocains et des représentants des missions diplomatiques ont manifesté leur soutien au peuple rwandais en assistant à la cérémonie.