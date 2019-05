Le prince Moulay Rachid représente le roi aux funérailles du Grand-Duc Jean de Luxembourg

Le prince Moulay Rachid a représenté le roi Mohammed VI aux funérailles du Grand-Duc Jean de Luxembourg, qui se sont déroulées, samedi, en la cathédrale Notre-Dame.

Avant la messe des funérailles, une cérémonie de recueillement a été organisée au palais grand-ducal, où est installée la chapelle ardente, pour rendre un dernier hommage au Grand-Duc Jean de Luxembourg, décédé le 23 avril dernier à l'âge de 98 ans.

Le prince Moulay Rachid s’est ensuite rendu en cortège officiel à la cathédrale Notre-Dame où il a pris place aux côtés des hôtes présents, notamment le roi Juan Carlos et la reine Sofia d’Espagne, la princesse Beatrix des Pays Bas, la princesse Anne du Royaume-Uni et la reine Anne-Marie de Grèce.

Des têtes couronnées ont également pris part à la cérémonie funéraire, notamment les souverains de Danemark, de Suède, de Norvège, de Belgique, les princes de Monaco et de Liechtenstein, ainsi que plusieurs membres de familles royales et princières.

A la fin de cette cérémonie, le prince Moulay Rachid a quitté la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg.

Le roi Mohammed VI, rappelle-t-on, a adressé un message de condoléances et de compassion au Grand-Duc Henri de Luxembourg, suite à la disparition de son père, le Grand-Duc Jean de Luxembourg.

En cette triste circonstance, le souverain a exprimé au Grand-Duc Henri de Luxembourg et, à travers lui, aux membres de la famille grand-ducale de Luxembourg et à l'ensemble du peuple luxembourgeois, ses condoléances les plus attristées et l'expression de sa profonde compassion.

Né le 5 janvier 1921 au château de Berg, le Grand-Duc Jean de Luxembourg fut intronisé le 12 novembre 1964.

Après 36 ans de règne, il abdiqua le 7 octobre 2000 en faveur de son fils aîné, le Grand-Duc héritier Henri.