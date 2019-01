Casablanca : La deuxième ligne du tramway inaugurée par le roi Mohammed VI

Le Roi Mohammed VI a procédé, mercredi, au lancement de la mise en service de la deuxième ligne du tramway de Casablanca (T2).

Cette nouvelle ligne, dont les travaux de réalisation ont été lancés le roi en janvier 2016, traverse, sur une longueur de 15 kms, l’axe Sidi Bernoussi, Ain Sbaâ, Hay Mohammadi, Derb Sultan, El Fida et Anoual, avant de joindre la branche de 8 km reliant Darb Ghellaf, Beauséjour, Casa Finance City, Hay Hassani et Ain Diab.

Dotée de trois points de correspondance avec la ligne T1, au niveau notamment des stations Abdelmoumen - Anoual, Ibn Tachfine - Mdakra, Ali Yaata - Carrières Centrales, la deuxième ligne du Tramway de Casablanca dessert neuf arrondissements totalisant une population de plus d’un million de personnes et compte 33 stations d'arrêts des voyageurs, dont 20 nouvelles stations.

Seize nouvelles rames couplées, d’une longueur de 64 m, seront déployées dans un premier temps sur la ligne T2, pour atteindre, à terme, 25 rames. L’exploitation de la nouvelle ligne se fera de manière progressive en passant d’une fréquence de 9 minutes à 6 minutes en heure de pointe.

Outre la réalisation de la deuxième ligne, le réseau du tramway de Casablanca s’est trouvé consolidé à la faveur du projet d’extension, sur près de deux kilomètres, de la première ligne qui dessert désormais les quartiers Laymoun, Floride et Lissasfa depuis le terminus des Facultés.

Le réseau du tramway devra se renforcer davantage avec la réalisation, à l’horizon de 2022, des lignes de tramway T3 (reliant Salmia à la zone Casa-Port sur 14 km) et T4 (entre le quartier Attacharouk à Mers Sultan, 12 km) et de deux lignes de bus à haut niveau de service (BHNS) et ce, de manière intermodale et interopérable.