La Journée de la plantation d'arbres célébrée le 21 janvier dans plusieurs provinces du royaume

Les Marocains sont invités, le 21 janvier, à planter des milliers d'arbres offerts par the High Atlas Foundation (HAF) en célébration de la «Journée de la plantation d'arbres».

Cette manifestation annuelle contribue au développement économique, social et environnemental du Royaume, indique ce samedi la fondation dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Son président, Yossef Ben-Meir, cité par le communiqué, a déclaré que «l'objectif de cette journée est de promouvoir l'esprit de la plantation durant cette période de l'année qui est la saison de plantation d'arbres fruitiers et de plantes médicinales au Maroc».

Les manifestations de plantation sont prévues dans les provinces d’Al Haouz, Azilal, Boujdour, Errachidia, Essaououria, Fès, Marrakech, Oujda, Taroudant et Taza.

«Nous invitons non seulement les agriculteurs et les associations communautaires à s'impliquer, mais aussi les écoles, les associations de parents d'élèves, les femmes, les coopératives, les enfants et tous ceux qui souhaitent participer à la plantation d'arbres de cette saison», poursuit le président de HAF.

Par ailleurs, les plantes seront fournies par les pépinières de la Fondation en partenariat avec Ecosia et le Haut-commissariat des eaux et forêts. Lors de cette journée, la fondation prévoit notamment de faire don de 8 000 arbres fruitiers et plantes médicinales.