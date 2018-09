Attijariwafa bank : 2,4 MMDH d'augmentation de son capital en faveur de ses salariés

Le groupe bancaire Attijariwafa bank va procéder à l’augmentation de son capital au profit de ses salariés. Une opération qui consistera à émettre 6,33 millions d’actions au prix de 379 DH, soit 2,4 milliards de dirhams. Une assemblée générale extraordinaire prévue le 12 novembre rassemblera les actionnaires pour approuver cette opération, indique Médias 24.

La banque souhaite renforcer les fonds propres pour maintenir la conformité aux exigences réglementaires, financer le développement au Maroc et à l’international, et associer les salariés aux performances du groupe et renforcer leur appartenance.

L’émission de ces actions se fera en deux tranches : d’abord, 1,6 milliard de DH pour la formule classique puis 800 millions de DH pour la formule «Plus». Aucune précision ne figure sur la note d’information d’augmentation de capital concernant les caractéristiques de ces deux tranches. Le prix d’émission des actions (379 DH) en faveur des salariés est préférentiel par rapport au cours actuel d’Attijariwafa bank en bourse qui affiche 452 DH au 27 septembre, soit une décote de 16%.

Rappelons que la banque a versé un dividende de 12,50 DH par action au titre de l’année 2017. Généralement, la souscription des salariés aux opérations sur le capital est soumise à des conditions telle que l’ancienneté, et elle est plafonnée en fonction de la rémunération.