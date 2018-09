Economie locale : La ville de Taza aura sa zone franche

Le Conseil provincial de Taza se penche sur la finalisation d'un projet relatif à la réalisation d'une zone franche, dans le but d'attirer l'investissement et développer l'activité économique dans la province de manière à créer des opportunités d'emplois en faveur des jeunes.

Ce projet, dont l'étude de faisabilité a été présentée jeudi en session ordinaire du conseil provincial, porte sur la création d'une zone franche sur un terrain de 75 ha situé à la sortie de la ville, près de la voie express Taza-Al Hoceima, un autre projet structurant en cours d'achèvement, et de l'autoroute Fès-Oujda.

L’étude a procédé à la définition des avantages et des conditions de la réalisation de cette zone franche du point de vue technique, économique, financier et environnemental, en analysant l'offre et la demande en ce qui concerne le foncier et les activités économiques susceptibles d'apporter une valeur ajoutée à l'économie locale, régionale et nationale.

Elle a recensé également les opportunités et procédé à l'évaluation du potentiel de la province dans les secteurs clés, tels que l'agriculture, le tourisme et l'industrie.

Selon la même source, ce projet est de nature à favoriser l'attrait des investissements, un positionnement économique différencié de la province de Taza, une capitalisation des atouts et du patrimoine locaux et une visibilité de la province sur les plans industriel et logistique.

Dans une déclaration à la MAP, le président du conseil provincial, Abdelouahed Massoudi a indiqué que l'idée de la création de cette zone franche à Taza est «motivée par la conviction du conseil que tout développement passe nécessairement par la création d'emplois».

Quelque 35 millions de dirhams ont été mobilisés pour l'acquisition du terrain réservé à cette zone, qui sera réalisé en partenariat avec plusieurs acteurs, dont le ministère du Commerce et d'industrie, le conseil régional de Fès-Meknès, l'agence de développement des provinces du Nord et la société MEDZ, a-t-il indiqué.