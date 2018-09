Migration : Annahj Addimocarti pointe la responsabilité de l’Etat

Annahj Addimocrati se saisit de la question de la hausse inquiétante des tentatives d'immigration clandestine au Maroc. La formation politique s’est dite préoccupée par «la volonté manifeste des Marocains d’immigrer clandestinement en Europe». Un phénomène qui «ne concerne plus les jeunes mais également des enfants et des familles entières qui fuient la pauvreté, la misère sociale et la marginalisation», poursuit le communiqué de la formation d’extrême gauche, parvenu à Yabiladi.

«La politique libérale sauvage du régime makhzénien» est la cause directe de cette ruée vers l’autre rive de la Méditerranée», pointent les camarades de Mustapha Brahma.

Annahj Addimocrati se démarque ainsi de l’initiative prise par le PAM. Le Tracteur, dont les députés ont saisi le chef du gouvernement Saadeddine El Othmani par une question écrite, a préféré attribuer la responsabilité de la montée en flèche des tentatives de quitter le royaume à l’«échec des politiques gouvernementales».

En revanche, les autres partis formant l’échiquier politique marocain observent toujours le silence face à cette question.