Affaire Benalla : L’histoire de Maroine devenu Alexandre

En juillet dernier, plusieurs médias français révélaient qu’Alexandre Benalla, ancien garde du corps d’Emmanuel Macron filmé en train de tabasser des manifestants le 1er mai dernier, aurait francisé son prénom. Mardi, BFM TV révèle, dans une vidéo, les origines de cette francisation.

La télévision privée cite une déclaration faite à l’Etat civil attestant que Maroine Benalla serait né le 8 septembre 1991, de parents d’origine marocaine. Son père, Abderrazak est «né à Douar Khellad, province d’Oujdad (Maroc) en 1958 et docteur en chimie», poursuit la même source.

«Son père, violent, a tenté de l’enlever à trois reprises pour l’emmener avec lui au pays» après que les parents d’Alexandre se seraient séparés. Sa mère le cachera et tentera de «brouiller les pistes». Elle procèdera par la suite à la francisation de son prénom, comme l’atteste un acte du ministère de la ville. «Les personnes ci-après, ayant acquis ou recouvré la nationalité française, sont autorisées à s’appeler Benalla Alexandre au lieu de Benalla Maroine», indique le document.

Pour sa part, RTL indique ce mercredi que Benalla «envisage de s’installer au Maroc» pour «monter sa propre société de sécurité». «Depuis son licenciement par l’Elysée, il s’est rendu à quelques reprises à Rabat pour y nouer des contacts, rencontrer les autorités et tenter de finaliser financièrement son projet», révèle le média.

Ex-garde du corps du couple Guillaume Canet-Marion Cotillard lors du festival de cinéma de Deauville et spécialiste expert de la gendarmerie avec un grade de lieutenant-colonel, Benalla a été filmé, le 1er mai dernier, tout comme Vincent Crase, un autre «réserviste», en train de tabasser des manifestants à la fête du Travail. D’origine marocaine, il a déjà travaillé au Maroc, à Casablanca pendant un an et quelques mois au sein d’une entreprise de sécurité privée fondée par d’anciens policiers.