Tourisme : Séduits par Marrakech, des Suisses parient sur les spas

Pays «plutôt stable», «extrêmement bien desservi par les compagnies aériennes» et avec des nuitées hôtelières en «progression à deux chiffres», le Maroc séduit les investisseurs suisses qui parient sur les SPA.

Parmi eux, le Genevois Michel Jean Menghetti qui ouvrira en 2019 «Ard Wa Samaa» («terre et ciel» en arabe), un projet de boutique-hôtel, comprenant plus d’une quarantaine de suites et proposant plusieurs spas. Celles-ci seront «inspirées du feng shui, harmonisant l’énergie du lieu», écrit le média suisse Bilan.

Le nouvel hôtel, bâti dans une ancienne ferme agricole située entre Marrakech et la chaîne de l’Atlas, vise une clientèle «recherchant une remise en forme dans un cadre sain et proche de la nature». L’hôtel pourra fonctionner en «totale autarcie énergétique grâce aux 3 000 m² de panneaux photovoltaïques».

Le président du conseil d’administration du groupe Ard Wa Samaa, Guillaume Cramer, confie au média suisse qu’il s’agit d’«un très bon exemple d’un investissement pérenne, qui manifeste un engagement sur le long terme». De son côté, Michel Jean Menghetti déclare chercher «encore quelques investisseurs complémentaires pour [leurs] futurs projets».

Bilan rappelle que le royaume possède «un climat qui attire les Européens», évoquant l’installation au Maroc de grands noms de l’hôtellerie à l’instar du Mandarin-Oriental ou encore Four Seasons.