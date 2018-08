Belgique : Un candidat Ecolo crée la polémique en se prenant en photo avec Theo Francken

Candidat Ecolo à Molenbeek pour les élections communales belges du 14 octobre prochain, Lahoussine Fadel a été épinglé par le site La Capitale après une publication sur Facebook. Il y est apparu avec Theo Francken (N-VA), secrétaire d’Etat à l’Asile et à la migration. La photo a surpris, d’autant plus que le membre du gouvernement est connu pour être très critique envers les écologistes.

Citant La Capitale, le média local BX1 indique qu’après des commentaires enflammés, la photo a été retirée. La même source ajoute que selon Lahoussine Fadel, le cliché a été pris à l’ambassade du Maroc à Bruxelles, lors d’un événement organisé à l’occasion de la fête du trône. L’intéressé, lui, se défend en arguant ne pas avoir reconnu le secrétaire d’Etat : «Nous sommes entre 2 000 et 3 000 personnes. Comme d’habitude, j’ai pris des photos avec les personnalités présentes.» Et d’ajouter : «Je ne savais pas vraiment qui c’était. Je n’allais quand même pas refuser de faire une photo avec un ministre. Ce n’est pas dans ma culture.»

Il y a quelques mois, Theo Francken a eu les jeunes d’Ecolo dans le viseur, après leur publication d’une caricature montrant le secrétaire d’Etat en uniforme nazi. Il n’a pas tardé à réagir à cette nouvelle polémique, s’amusant sur Twitter et soutenant que ce n’était pas lui qui avait tenu à faire la photo.

“Ik ging toch geen foto met een minister weigeren, dat ligt niet in mijn cultuur.’ Hahaha, net of ik hem een foto gevraagd zou hebben. ?https://t.co/90p0oRwX2a via @Nieuwsblad_be