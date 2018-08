Le fonds Innov Invest étoffe son accompagnement en faveur des startups

Vers un accompagnement plus prononcé des startups. La Caisse centrale de garantie (CCG), qui gère le fonds Innov Invest, vient de lancer un nouvel appel à manifestation d’intérêt pour la labellisation de dix nouvelles structures d’accompagnement des startups, rapporte le journal l’Economiste.

Les entités installées au Maroc et exerçant dans la prospection de projets peuvent répondre à cet appel. Elles ont jusqu’au vendredi 10 août pour le faire. Le quotidien précise que ces entités devront mobiliser le financement pour les startups par le biais de subventions ou de prix d’honneur.

La labellisation durera trois ans et permettra aux dix structures concernées de bénéficier d’un financement pour attribuer le produit «Innov Idea» sous forme de subvention. Plus précisément, elles auront pour mission d’encadrer dix startups par an, soit 300 entités pour les trois années à venir. L’Economiste précise enfin qu’une troisième édition de labellisation pourrait avoir lieu pour densifier le dispositif.

Pour rappel, Innov Invest est un outil d’accompagnement des startups mis en place par le gouvernement et doté d’un budget de plus de 500 millions de dirhams.