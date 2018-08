Italie : Sept personnes d’origine marocaine interpellées pour trafic de drogue

Dans le cadre d’une opération conjointe de police et de carabiniers (gendarmerie), sept personnes d’origine marocaine ont été arrêtées près de Florence, indique ce mercredi le média italien La Nazione. «Sans domicile fixe et sans permis de résidence, elles sont suspectées de s’activier dans le trafic de drogue», précise le site du journal.

Dix ordres d’interpellation ont été émis par le juge d’instruction à la demande du procureur adjoint de Florence, suite à une enquête menée depuis octobre 2017. Celle-ci a permis de recueillir des indices crédibles sur l’implication de ces personnes, qui auraient mené leur business «florissant, toute la journée, dans la zone où se trouve un bâtiment occupé par les suspects et considéré comme la base logistique pour les trafiquants de drogue afin d’exécuter leurs activités».

Leurs clients seraient extrêmement diversifiés, variant entre jeunes et vieux, hommes et femmes ou encore étudiants et ouvriers, poursuit La Nazione. Si les sept personnes d’origine marocaine ont été interpellées sur le champs, trois autres sont activement recherchées par les autorités italiennes, conclut le média.