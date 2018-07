Le PAM décide de fermer son site électronique, 20 employés menacés de licenciement

Hakim Benchemach, secrétaire général du parti authenticité et modernité. / Ph. DR

Les nouveaux responsables du parti authenticité et modernité (PAM) ont décidé de fermer le site électronique du parti www.pam.ma, créé en 2016 lorsqu’Ilyas El Omari était secrétaire général. Ce matin, Khalid Adnoune, ancien porte-parole et responsable communication du PAM s’est réuni avec le responsable financier et les journalistes du site pour les informer de la décision du parti.

Selon une source proche du dossier, les employés du site sont dans l'obligation de faire un choix, soit de quitter définitivement le parti du Tracteur en recevant une compensation financière, soit de continuer à travailler au sein du siège du PAM mais à un autre poste. Notre interlocuteur affirme que les collaborateurs n’ont toujours pas pris de décision, et qu’ils ont délai de deux mois pour réfléchir au fait de quitter ou de travailler au sein du siège.

Pour sa part, la journaliste Hajar Boukharoua a déclaré à Yabiladi qu’une réunion a eu lieu aujourd’hui, alors que «la plupart des journalistes sont en congé en juillet ou en août». Elle confirme que Khalid Adnoune et le comptable étaient présents et que «les journalistes ont été informés, qu’ils ont été surpris et n’ont eu aucune annonce préalable de la fermeture du site en raison de problèmes financiers».

Aucun droit social depuis trois ans

Hajar Boukharoua précise que «le parti a suffisamment d'employés». Pour les journalistes, occuper des postes sur des missions du parti «est une honte, et le plus grave c’est que nous travaillons depuis trois ans sans bénéficier de droits sociaux, alors que le contrat que nous avions signé à l'époque de Ilyas El Omari stipulait le contraire».

La journaliste affirme que tous les journalistes «refusent l’offre des responsables du parti» mais que «les locaux [du site électronique] doivent être libérés le 1er août prochain». Les journalistes auront des compensations équivalentes à deux mois de salaire «alors que nous travaillons pour ce site depuis trois ans». Elle déplore également le fait que «l’étiquette du PAM restera collée sur eux causant beaucoup de problèmes» pour leur avenir professionnel.

Selon la même source, depuis plusieurs mois, les journalistes «reçevaient leurs salaires en retard, contrairement aux employés du parti». Cette décision a surpris tous les employés du site (environ 20 personnes), alors même qu'ils venaient de «rencontrer le nouveau secrétaire général du parti Hakim Benchemach qui s’était intéressé à chacun d’entre [eux], leur promettant une prochaine rencontre.»