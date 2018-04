Elections en Belgique : Lors de son premier mandat, le parti Islam n’a initié aucune action

A quelques mois des élections communales en Belgique (14 octobre), BX1 revient sur le bilan des deux élus du parti Islam, Redouane Ahrouch (Anderlecht) et Lhoucine Aït Jeddig (Molenbeek).

Depuis plusieurs jours, le parti islamiste défraye la chronique à cause de son programme prônant des principes comme la non-mixité et l’instauration de la Charia. Mais à y vois de plus près, ses deux conseillers communaux n’ont pratiquement rien ajouté à la vie politique. Du bilan dressé par le site bruxellois, il ressort en effet qu’Ahrouch et Aït Jeddig ont fait preuve, depuis 2012, d’une assiduité particulière en ne ratant aucun conseil communal. Ils se sont tout autant distingués par leurs rares interventions, dont aucun élu interviewé par BX1 ne semble avoir retenu l’essence.

Contactée par le média, l’échevine des Affaires néerlandophones et de la Propreté à Anderlecht, Elke Roex, ne se rappelle «même pas avoir entendu la voix d’Ahrouch plus d’une fois lors de ces conseils communaux» : «Il est peut-être intervenu une fois, mais je ne sais même plus le sujet.»

Le conseiller communal écolo Philippe Debry fait remarquer la même attitude : «Etre plus discret que cela, c’est difficile. Il est peut-être intervenu deux, trois fois. Une de ces principales interventions était assez surprenante d’ailleurs : Il défendait le fait de donner le nom de Jacques Simonet à une rue ou un parc. Et une autre fois, il avait évoqué un problème d’ordre religieux mais je ne sais plus lequel». Un constat qui reste autant valable pour Lhoucine Aït Jeddig, indique BX1.

De son côté, le premier échevin de Molenbeek et député du Centre Démocrate Humaniste (cDH), Ahmed El Khannouss, va jusqu’à évoquer des «zozos» au sein d’un parti «qui n’a apporté aucune plus-value dans le débat démocratique», rapporte encore le site. Au moment où il commence même à provoquer l’ire de musulmans de Belgique, le parti Islam présentera 28 listes dans 14 communes.