Classement Forbes : Akhannouch devance Benjelloun

C’est sans surprise que le ministre de l’Agriculture et de la pêche, Aziz Akhannouch, apparait dans le classement des hommes les plus riches de la planète établi par Forbes.

Avec une fortune estimée à plus de 2,2 milliards de dollars américains, le président du RNI occupe la 1103e place et devance Othmane Benjelloun, devenant ainsi l'homme le plus riche au Maroc.

La deuxième plus grande fortune du pays n’est autre que Othmane Benjelloun, président et directeur général de BMCE Bank, qui occupe la 1477e place avec une fortune de 1,6 milliards de dollars.

A titre comparatif, un seul Algérien figure sur la liste. Il s’agit de Issad Rebrab, fondateur du groupe Cevital, actif dans le secteur agroalimentaire. Le septuagénaire occupe ainsi la 550e place, sa fortune étant estimée à plus de 4 milliards de dollars.

Par ailleurs, la Tunisie et la Lybie sont absents de cette fameuse liste, tandis que six Egyptiens dominent le classement au niveau de l’Afrique du nord. L’homme le plus riche en Egypte n’est autre que Nassef Sawiris, directeur général de Orascom Construction Industrie, et également actionnaire à LafargeHolcim et Adidas. Sa fortune s’élève à plus de 6,6 milliards de dollars et occupe la 251e place.