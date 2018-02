Au Maroc, Uber cale

Fin de parcours pour Uber. La branche marocaine de la société de mise en contact d’utilisateurs avec des conducteurs annonce, dans un communiqué publié aujourd’hui, la suspension de ses activités.

«Au Maroc, ce sont près de 19 000 utilisateurs réguliers qui se déplacent avec Uber et 300 chauffeurs qui utilisent notre application. Mais l’incertitude réglementaire actuelle ne nous permet pas de fournir une expérience sûre et fiable, qui réponde aux exigences de nos clients, chauffeurs comme passagers. Ainsi, tant qu’il n’y aura pas de vraie réforme et un environnement favorable aux nouvelles solutions de mobilité, nous sommes contraints de suspendre nos opérations, dès cette semaine», indique-t-elle.

«Le Maroc, classé parmi les 50 pays les plus innovants selon le Bloomberg Innovation Index, mérite une réglementation moderne, qui encourage l’innovation et la concurrence. Alors pourquoi ne pas aussi innover dans le secteur du transport ?», suggère l’entreprise, ajoutant :

«Nous serons prêts à revenir dès que de nouvelles règles seront en place.»

La cohabitation entre chauffeurs de taxi et conducteurs Uber n’aura pas été un long fleuve tranquille au Maroc. Des altercations, parfois violentes, sont survenues à plusieurs reprises dans la capitale économique, mettant en danger la sécurité des utilisateurs et des chauffeurs Uber.