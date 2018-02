Tanger : Saisie de 25 millions de comprimés du médicament «Tramadol»

Les éléments de la Gendarmerie royale de Tanger, en étroite collaboration avec les éléments de la douane, ont procédé mercredi, à la saisie, dans un conteneur au port Tanger Med I, de 25 millions de comprimés du médicament «Tramadol» (225 mg) emballés dans des cartons, apprend-on auprès des autorités locales de la Wilaya de la région de Tanger–Tétouan–Al Hoceima.

Ces médicaments en provenance de l'Asie étaient destinés à un pays africain. Une enquête est ouverte, sous la diligence du parquet compétent, pour mettre à découvert les ramifications du réseau impliqué dans ce trafic international.

Des échantillons dudit comprimé ont été acheminés à l’Institut de Criminalistique de la Gendarmerie royale pour analyse et expertise.

Lors d’opérations précédentes au cours de l’année 2017, la Gendarmerie Royale avait saisi plus de 40 millions de comprimés et gélules de «Tramadol», conditionnés dans des conteneurs en transit audit port, en provenance de l’Asie et à destination de pays africains.