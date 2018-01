Badou Zaki va rejoindre le club algérien de la JSK

L’ancien sélectionneur du Maroc, Badou Zaki devrait entraîner la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK), à Tizi Ouzou (nord), indique le journal sportif algérien Le Buteur.

Les dirigeants de la JSK planchent en faveur d’une collaboration à long terme ; les dirigeants du club kabyle ont proposé à Badou Zaki un contrat de 18 mois. «Sur le principe, les deux parties sont d’accord, mais il devrait sans doute y avoir un ultime round de négociations à Tizi Ouzou, ce jeudi ou vendredi, au cours duquel les deux parties s’entendront définitivement sur la durée du contrat et les clauses à y inclure», précise Le Buteur.

«J’ai donné mon accord et on discutera des détails ce jeudi», a confirmé l’ancien gardien de but marocain dans un entretien au journal. «Je dois me rendre en Algérie pour m’informer de la situation du club. Je serai accompagné par mon agent, ça sera en fait comme la première fois quand je suis venu au CRB», a-t-il précisé.

Les dirigeants de la JSK comptent sur Badou Zaki pour redresser la barre du club : «Pour ce qui est des objectifs, je trouve que les choses sont très claires, la JSK vit une période difficile, l’objectif principal est de renouer avec les résultats positifs et améliorer le classement du club.»

Ce samedi, son équipe affrontera la petite équipe de Oued R’hiou. Le sélectionneur aura donc 48 heures, après son arrivée jeudi, pour préparer les joueurs.