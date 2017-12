Basket-ball : L'AS Salé remporte la coupe d'Afrique des clubs champions

L'Association Sportive de Salé (ASS) a remporté la coupe d'Afrique des clubs champions de basket-ball en battant en match de finale, disputée mercredi à Rades, la formation tunisienne l'ES Rades (77-69).

Le champion de Tunisie qui a semblé tenir la dragée haute au club marocain, n'a pu soutenir le rythme lors de l'ultime quart temps, cédant devant le sang froid et la maitrise collective de l'AS Salé.

Il s’agit du premier titre de l’ASS qui a largement mérité son titre pour avoir dominé tous ses adversaires et le deuxième d'une équipe marocaine après le premier sacre du Mas de Fès en 1998.

Lors de ce championnat, le club marocain avait réalisé sept victoires contre Kano Pillars (Nigéria/112-83), City Oilers (Ouganda/ 91-81), Es Rades (Tunisie/78-71), Interclube (Angola/81-78), Ferroviario Beira (Mozambique/ 92-63) et Sport Libolo par (Ang/97-86), et perdu un seul match face à New Generation (RDC).

Dans le match de classement, le club tunisien de l'US Monastir a terminé à la 3e place en battant Recreativo de Libolo (Ang) par 74-77.