Au Maroc, le taux de criminalité «le plus bas au monde» ?

Avec 21 affaires traitées pour 1 000 citoyens par an, le taux de criminalité au Maroc serait l’un des plus bas au monde. Répondant lundi à une question concernant la situation sécuritaire du pays à la Chambre des représentants, le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb, a précisé que ce taux s’est stabilisé depuis 2015.

Selon le ministre et jusqu’en septembre 2017, les services de sûreté nationale ont élucidé 378 974 affaires sur les 420 664 enregistrées, soit un taux de 92,33%. Noureddine Boutayeb a affirmé qu’il s’agissait de l’un des meilleurs taux au niveau international, évoquant par ailleurs la mise en échec de 50 000 tentatives de migration clandestine vers l’Europe et le démantèlement de 73 réseaux de trafic humain. Quant à la lutte contre le trafic de drogue, plus de 71 tonnes de chira et plus de 2 tonnes et demie de cocaïne ont été saisies, lors de leur acheminement depuis l’Amérique du Sud vers l’Europe.

Noureddine Boutayeb s’est félicité de ce bilan, indiquant que la stratégie sécuritaire du Maroc a fait du pays un modèle, notamment en matière de lutte antiterroriste. Prônant la coordination entre l’ensemble des services sécuritaire, le ministre a affirmé que «la sécurité du Maroc est un devoir national».