Maroc : Une ONG exige le rapatriement du corps de l’auteur de l’attaque au couteau de Tel-Aviv

L’Instance marocaine de soutien aux causes de la oumma a appelé à la restitution du corps d’Abdelaziz Kaddi, auteur de l’attaque au couteau qui a fait quatre blessés, le 21 janvier à Tel-Aviv, où il a été neutralisé. Dans son appel, l’organisation a estimé que ce rapatriement permettrait de tenir «des funérailles dignes» pour le ressortissant, «sur sa terre natale et parmi les siens». Né le 8 juin 1995 dans la région de Zagora, le jeune homme est résident aux Etats-Unis depuis 2022.

A la suite de cette attaque, le ministère israélien de l’Intérieur a informé que l’auteur avait passé un contrôle supplémentaire à son arrivée à l’aéroport Ben-Gourion, quelques jours avant son passage à l’acte. Après avoir suscité les doutes des services aux frontières, le jeune homme a été soumis à un interrogatoire du Shin Bet, suite auquel une autorisation d’accès au territoire lui a été accordée.

De son côté, le Mouvement palestinien de résistance islamique Hamas s’est félicité de l’opération menée par Abdelaziz Kaddi, «qui prouve que la marée de résistance perdurera tant que l’occupation et ses crimes continueront». Pour l’organisation, il s’agit d’«une réponse naturelle quelques heures après que des dizaines de martyrs et de blessés ont été tués lors de l’agression de l’occupation à Jénine».

En plus du rapatriement, l’instance marocaine a pour sa part renouvelé son appel à l’union pour mettre fin à toute forme de coopération entre le Maroc et Israël, en plus d’exiger «la libération des détenus d’opinion opposés à la normalisation», dont le militant Ismail Ghazaoui, condamné en première instance à un an prison ferme.