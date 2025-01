Maroc : BLS finalise l’acquisition de Logiprod pour renforcer son réseau logistique

Buildings & Logistic Services (BLS), filiale du groupe H&S Invest Holding, a officialisé l’acquisition de la plateforme logistique Logiprod, située dans la région de Lkhayata, pour 125 millions de dirhams. Cette transaction, validée par le Conseil de la Concurrence et l’Office des Changes, marque une étape clé dans la stratégie d’expansion de BLS.

D’une superficie de 110 000 m² (dont 22 000 m² couverts), Logiprod compte parmi ses clients des groupes tels que Pharma 5, Dislog Group et Transmed. Le fonds RREEF Moroccan Explorer Fund I (MEF I), affilié à Deutsche Bank, a cédé l’intégralité de ses parts à BLS. Anass Moutaoukil, nommé PDG de la nouvelle entité baptisée BLS Lkhyayta Hub, souligne que cette acquisition «renforce notre maillage territorial et notre capacité à offrir des solutions adaptées aux besoins de nos clients».

Financée par un prêt de Bank Of Africa, l’opération a impliqué plusieurs cabinets conseils : Hilmi Law Firm (juridique marocain), Boughaleb & Associés (financier), Hdid & Associés (fiscal) et LPA (juridique espagnol).

Présent dans 12 villes et gérant 450 000 m² d’actifs, BLS affiche un portefeuille diversifié incluant entreposage, transport, fret, copacking et gestion d’actifs. Le groupe, soutenu par des investisseurs comme STOA et IFC (Banque Mondiale), mise sur l’innovation et la durabilité pour consolider sa position de Full Logistic Service Provider.

Doté d’un capital d’1 milliard de dirhams, RREEF MEF I, piloté par la branche immobilière de Deutsche Bank, confirme ici son rôle dans le développement d’infrastructures stratégiques au Maroc.