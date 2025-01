COPAG-Jaouda lance Nabatlé : Le premier lait végétal 100% marocain

COPAG-Jaouda, leader marocain de l’agroalimentaire, renforce son engagement pour une alimentation saine et locale avec le lancement de Nabatlé, premier lait végétal 100% marocain. Conçu à base de plantes et de graines rigoureusement sélectionnées, ce produit innovant devrait répondre aux attentes des consommateurs en quête de bien-être, d’équilibre nutritionnel et de transparence. Sans gluten, sans lactose, ni conservateurs ou sucres ajoutés, Nabatlé se décline en trois variétés – amande, avoine et noix de coco – alliant plaisir gustatif et bénéfices santé.

Lancé à un prix inférieur à la moyenne du marché, ce lait végétal s’inscrit dans une démarche inclusive, visant à démocratiser les alternatives nutritives. La version amande mise sur la légèreté et une saveur subtile, l’avoine sur sa richesse en fibres et protéines végétales, tandis que la noix de coco séduit par son côté gourmand et sa teneur en vitamines A et D3. Un alignement parfait avec les régimes végétariens, végétaliens et les modes de vie conscients.

Pour accompagner cette innovation, COPAG-Jaouda déploie une campagne de communication percutante visant à démystifier les idées reçues sur les laits végétaux. L’objectif : valoriser leurs avantages nutritionnels et leurs usages polyvalents, tout en célébrant le savoir-faire local. Nabatlé incarne ainsi une fierté nationale, prouvant que le «Made in Morocco» peut rivaliser avec les standards internationaux, tout en intégrant une dimension durable.

Fondée en 1987, la coopérative COPAG-Jaouda, qui fédère 24 000 producteurs et emploie 12 000 personnes, est engagée depuis 2009 dans une démarche RSE via l’association Copag Social.