Immobilier : Le frère de Mohamed Boudrika condamné à 5 ans

La Chambre criminelle de première instance chargée des crimes financiers près la Cour d’appel de Casablanca a condamné, mercredi, Abdellah Boudrika à cinq ans de prison ferme. Frère de l’ancien président du Raja, Mohamed Boudrika, il a été reconnu coupable de faux et usage de faux concernant une promesse de vente et un contrat de vente pour un foncier à Bouskoura, à travers son entreprise de promotion immobilière. Un autre entrepreneur et un adoul écopent de la même peine chacun.

Pour sa part, un notaire a été condamné à six ans de prison, tandis que l’un des intermédiaires et un héritier ont écopé chacun de quatre ans, rapportent des sources médiatiques.

L’affaire a été révélée après que la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a enquêté sur un litige foncier à Tit Mellil, suite auquel des soupçons de faux ont été découverts à Bouskoura.

Dans le cadre de cette affaire révélée à Tit Mellil, Abdellah Boudrika a déjà été condamné, en décembre dernier, à six ans de prison ferme.