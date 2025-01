Oriental Fashion Show : Le caftan marocain brille à la Fashion Week de Paris

Dans le cadre de la Fashion Week haute couture - été 2025 à Paris, l’Oriental Fashion Show a une nouvelle fois célébré le meilleur de la mode marocaine lors d’un défilé haut en couleurs, dimanche soir dans la capitale française.

Le caftan marocain, emblème de l’élégance et du raffinement, a conquis les podiums et le cœur du public international lors de ce défilé, orchestré sous la houlette de l’experte en mode orientale Hind Joudar. Sous les vives acclamations du public, les créatrices marocaines Hind Berrada, Renata, Amina Benzekri et Aziza Belkhiyat ont présenté des collections époustouflantes, mêlant tradition et modernité.

Les velours brodés, les superpositions audacieuses et les motifs complexes magistralement sublimés par les créateurs ont témoigné de l’excellence de l’artisanat marocain. «Chaque caftan raconte une histoire, celle d’un savoir-faire transmis de génération en génération», a déclaré Amina Benzekri à la presse.

Ces créations uniques ont transporté le public au cœur du Maroc, célébrant la richesse et la diversité de la culture national, lors de cet événement qui a confirmé la place de la mode marocaine sur la scène internationale, tout en mettant en lumière le talent des designers qui perpétuent cet héritage.