Marrakech-Safi : 215 MDH pour le Parc industriel de Tamansourt, modulable de 1 000 à 10 000 m²

La région Marrakech-Safi inaugure son Parc industriel à Tamansourt, étendu sur une parcelle modulable allant de 1 000 m² à 10 000 m². D’un coût global de 215 millions de dirhams, ce projet est mis en œuvre par l’Agence régionale d’exécution des projets, avec l’objectif de «stimuler la dynamique économique régionale et de renforcer l’attractivité du territoire sur le plan national et international».

Selon un communiqué de la région, ce chantier s’inscrit «dans la vision du Nouveau modèle de développement et dans les objectifs des stratégies sectorielles et territoriales», tout en étant en phase avec le Schéma régional d’aménagement du territoire (SRAT) et du Plan de développement régional (PDR) 2022-2027. Il s’agit ainsi de «doter la région d’infrastructures et d’équipements modernes offrant un cadre attractif et propice à l’implantation des entreprises nationales et internationales, contribuant ainsi à la création de valeur et d’emplois durables».

Dans ce sens, le Parc industriel se veut «une infrastructure de pointe, conçue pour répondre aux besoins des investisseurs et des entreprises en quête d’un environnement moderne et stratégique». Il a également «la capacité d’accueillir différents types de projets industriels», tout en «s’inscrivant dans une démarche de développement durable» à travers des «pratiques responsables» de «réduction de l’impact environnemental».

Le lancement du Parc industriel se tient mercredi 29 janvier 2025 à Marrakech, en présence de ministres, d’institutionnels et d’acteurs économiques, en plus d’ambassadeurs et de conseillers de diverses représentations diplomatiques au Maroc.