Maroc : Nasser Bourita reçoit le secrétaire général de l’ONU pour le tourisme

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, ce lundi à Rabat, le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies pour le tourisme, Zurab Pololikashvili, en visite de travail dans le royaume. A cette occasion, le chef de la diplomatie a salué la décision d’instance d’ouvrir un bureau thématique au Maroc.

«Cette structure servira de plateforme de coopération entre le Royaume, ONU Tourisme et les pays membres de l’Organisation, dans le cadre d’une approche conforme à la Très Haute Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour une coopération sud-sud agissante, solidaire et pragmatique», indique un communiqué des Affaires étrangères.

Dans ce sens, Bourita a mis en avec les projets du Maroc dans le domaine, notamment en vue de la tenue de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025), ainsi que l’organisation du Mondial 2030 avec l’Espagne et le Portugal. Il s’agit d’«opportunités uniques pour promouvoir le potentiel touristique» national, en phase avec le tourisme sportif et les bonne pratiques internationales, a souligné le ministre.

Pour sa part, Zurab Pololikashvili a salué la vision stratégique royale, axée sur la création d’emplois et le développement du tourisme durable. Il s’est également félicité de la tenue d’événements sportifs de grande envergure au Maroc. Pour lui, «ces initiatives renforcent le statut du Royaume en tant que hub régional et global pour des événements sportifs conformes aux standards internationaux d’ONU Tourisme», fait savoir la même source.

Lors de cet entretien, le responsable onusien a présenté la version anglaise de l’ouvrage de promotion «Tourism Doing Business Investing in Morocco», une source d’informations à l’usage des investisseurs lors des rendez-vous internationaux. Cet ouvrage sera traduit en plusieurs langues (arabe, chinoise, espagnole et française).

Le Maroc est membre du Conseil exécutif d’ONU tourisme pour la période 2022-2025. Il présente sa candidature pour l’un des sièges de la région Afrique au sein du Conseil pour 2025-2029.