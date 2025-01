Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et la Basse-Saxe scellent un partenariat pour la migration et l’investissement

Vendredi à Hanovre, un accord de partenariat a été signé entre la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et la Basse-Saxe, visant à promouvoir une migration de main-d’œuvre qualifiée et à renforcer l’engagement de la diaspora marocaine en Allemagne. Ce partenariat ambitionne de développer des solutions durables en matière d’immigration et d’investissements économiques, tout en favorisant l’entrepreneuriat et la création d’emplois.

Le mémorandum d’entente a été signé par Omar Moro, président de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, et les ministres locaux de l’Économie, Olaf Lies, et des Affaires sociales, Andreas Philippi, lors d’un forum à Hanovre intitulé «Imaginer la migration de l’avenir».

Les deux parties ont souligné l’importance de l’entrepreneuriat et de la coopération économique pour répondre aux défis actuels, tout en mettant en avant le rôle des Marocains résidant à l’étranger (MRE) dans le développement des deux régions. Ce partenariat prévoit d’identifier les besoins en main-d’œuvre qualifiée, de faciliter l’intégration des travailleurs au sein du marché allemand et de promouvoir les échanges économiques, culturels et touristiques entre les deux territoires.

Lors de la cérémonie, Omar Moro a présenté les atouts économiques de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et a invité les entreprises allemandes à s’implanter dans la région. De son côté, Olaf Lies a insisté sur l’importance de placer l’humain au cœur de cette coopération, dans un esprit gagnant-gagnant.

Le forum, marqué par la présence de responsables marocains et allemands, dont Moulay Ismail Lamghari Moubarrad, secrétaire général du département des MRE, et Abdelkader Taleb, chef de mission adjoint de l’ambassade du Maroc à Berlin, a exploré les moyens de rendre la migration plus durable. Des représentants de l’ANAPEC, de l’Agence fédérale allemande pour l’emploi, de la CGEM-Tanger et de l’AMDIE ont également contribué aux discussions.