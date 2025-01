PSG - Manchester City (4-2) : Achraf Hakimi a vécu l’«un des matchs les plus incroyables»

Auteur d’un premier but finalement refusé pour hors-jeu, l’international marocain Achraf Hakimi aura été l’une des pièces maîtresses de la victoire écrasante du Paris Saint-Germain face à Manchester City (4-2), hier au Parc des princes. En Ligue des champions de l’UEFA, le club parisien prend ainsi de l’avance, faisant le bonheur du Lion de l’Atlas pour qui «cette équipe méritait une victoire comme ça».

A l’issue d’un match où combativité et jeu collectif ont été les maîtres mots, l’arrière droit a eu une pensé pour les supporters et pour ses coéquipiers, en soulignant avoir vécu l’«un des matchs les plus incroyables» depuis son arrivée au PSG. «Cette sensation de remontada était incroyable (…) Je sais que cette saison n’était pas facile, on a perdu des matchs sans l’avoir mérité, après nous être créé beaucoup d’occasions. Aujourd’hui (mercredi), la chance a heureusement tourné de notre côté», a-t-il dit.

Mettant l’accent sur le mental de l’équipe au cours de cette rencontre, Achraf Hakimi a par ailleurs insisté que la peur n’avait pas sa place. «Quand tu perds 2-0, tu dois lever la tête et continuer, aller chercher la victoire et c’est comme ça qu’on a gagné le match. On n’avait rien à perdre, on y a cru jusqu’à la fin, et après le premier but, on a vu que c’était possible. C’est pour cela qu’on a mis le deuxième, puis le troisième», a déclaré l’international marocain.

Saluant par la même occasion le soutien dans les gradin, Hakimi a ajouté que «la mentalité que les supporters ont montrée dans la tribune» était reflétée sur le terrain. «C’est un match qui va donner plus de confiance pour la suite», a-t-il confié, déterminé à ce que le PSG ait le dernier mot sur la pelouse.

Les buts validés du match ont été marqués par Jack Grealish (50e) et Erling Haaland (53e) pour Manchester City, Ousmane Dembélé (56e), Bradley Barcola (60e), Joao Neves (78e) et Gonçalo Ramos (90+3) pour le PSG.

Lors de la prochaine rencontre, prévue mercredi 29 janvier, le club français affrontera Stuttgart.