Imintanoute : Saisie de 9,8 tonnes de résine de cannabis destinée au trafic international

La police de Marrakech a mis en échec, mardi en coordination avec ses homologues de Safi, une tentative de trafic international de 9,8 tonnes de résine de cannabis, apprend-on de source sécuritaire. Cette opération s’est déroulée dans la zone Addher à la commune rurale de Kouzemt – Imintanoute, sur la base d’informations fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Elle s’est soldée par l’arrestation de six personnes dont un agent d’autorité et un ancien élu, pour liens présumés avec un réseau criminel s’activant dans le trafic international de drogue et de substances psychotropes, précise-t-on de même source.

Les suspects, âgées entre 29 et 59 ans, ont été interpellés en flagrant délit de préparation d’une opération de trafic international de drogue par voies maritimes, alors que l’inspection a permis la saisie de 9,8 tonnes de chira dans plusieurs endroits, ainsi qu’un véhicule utilitaire portant une fausse plaque d’immatriculation, une embarcation pneumatique et un moteur maritime.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête, en vue d’élucider les éventuelles ramifications et de interpeller de potentiels complices.