Israël : Un Marocain derrière l’attaque au couteau à Tel-Aviv

Un citoyen marocain de nationalité américaine, Kadi Abdelaziz, a mené une attaque au couteau à Tel-Aviv, mardi soir, avant d’être neutralisé par les forces de sécurité israéliennes. Au moins quatre Israéliens ont été blessés à des degrés divers de gravité. Des sources médiatiques rapportent que le ressortissant, âgé de 28 ans, vit aux Etats-Unis depuis quelques années. Il serait arrivé en Israël depuis quelques jours.

Dans un communiqué, le ministre israélien de l’Intérieur Moshe Arbel a déclaré que l’individu avait «éveillé les soupçons des agents des services de l’immigration à son arrivée à l’aéroport Ben-Gourion de Tel-Aviv, mais que le Shin Bet (service de la sécurité intérieure) avait décidé de l’autoriser à entrer en Israël après interrogatoire».

Pour sa part, le Mouvement palestinien de résistance islamique Hamas s’est félicité de l’opération, «qui prouve que la marée de résistance perdurera tant que l’occupation et ses crimes continueront». Pour l’organisation, il s’agit d’«une réponse naturelle quelques heures après que des dizaines de martyrs et de blessés ont été tués lors de l’agression de l’occupation à Jénine».

L’attaque au couteau coïncide en effet avec une opération de l’armée d’occupation israélienne contre la ville de Jénine et son camp en Cisjordanie, faisant au moins dix morts et plusieurs blessés. Elle intervient trois jours après l’entrée en vigueur de l’accord de cessez-le-feu à Gaza.

De son côté, le Mouvement du Jihad islamique a déclaré que l’attaque à Tel-Aviv était «une affirmation de la solidarité des peuples arabes et musulmans autour de leur cause centrale en Palestine, et que le peuple libre de notre nation ne laissera pas les crimes de l’occupation impunis».