Le port sec Agadir Atlantic Hub dépassera 100 hectares

Un protocole d'accord pour la réalisation du port sec Agadir Atlantic Hub a été acté, lundi à Agadir, lors d'une cérémonie présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. S'étendant sur une superficie de 100 hectares, au sein de la zone franche d’exportation dans la commune de Drarga, ce projet logistique est le plus grand de la région Souss-Massa. Il est composé de zones de stockage et de conditionnement, d’un espace pour conteneurs vides et pleins et d’une zone réservée aux services administratifs et douaniers.

Dans une déclaration à la MAP en marge de cette cérémonie, le ministre du Transport et de la logistique, Abdessamad Kayouh, a souligné que le projet de réalisation du port sec Agadir Atlantic Hub s'inscrit dans le cadre d'une série de chantiers visant le renforcement des infrastructures à Souss Massa. Cette infrastructure est à même de promouvoir le développement économique et social au niveau de la région, conformément aux directives royales.

Ce document a été signé par le président du Conseil régional Souss-Massa, Karim Achengli, le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), Khalid Safir, le directeur général de l'Agence marocaine de développement de la logistique, Ghassane El Machrafi, le directeur général de l’Agence nationale des ports, Mustapha Farès et le président du Conseil de surveillance de l'Agence spéciale Tanger-Méditerranée, Fouad Brini.

Par ailleurs, il a été procédé à l'inauguration de la nouvelle zone industrielle Drarga 3 sur 27,11 Ha, outre la présentation d’une nouvelle usine de production de gants de la société Meditech Gloves, pour un investissement global de 461 millions de dirhams.