L’Algérie a autorisé la liaison Alger-Laayoune à un avion qatari

Un avion militaire qatari a atterri, hier soir, à l’aéroport de Laayoune, en provenance d’Algérie. «L’appareil transportait du matériel appartenant à un des frères de l’émir du Qatar, y compris des oiseaux, depuis son domaine de chasse dans le désert algérien vers sa réserve au Maroc, située près de Boujdour», indique à Yabiladi une source marocaine.

Ce vol entre l’Algérie et Laayoune n’est pas sans soulever des interrogations, alors qu'Alger ne reconnaît pas la marocanité du Sahara et évite toute concession au point d'interdire les cartes du Maroc incluant les provinces sahariennes. Pour marquer la crise diplomatique entre les deux pays, le gouvernement algérien a fermé son espace aérien aux avions marocains, civils et militaires. Une décision prise par le Haut Conseil de Sécurité au terme de sa réunion du 22 septembre 2021, consacrée à l’examen «des développements aux frontières avec le Royaume du Maroc, au regard de la poursuite des provocations et pratiques hostiles du côté marocain».

Depuis, rares sont les avions qui ont réalisé le trajet entre les deux pays voisins. Officiellement, le ministre algérien de la Justice, Abderrachid Tebbi, s’est rendu à deux reprises au royaume, respectivement le 7 septembre 2022 pour inviter le roi Mohammed VI à assister au sommet arabe, organisé alors par son pays, et le 19 octobre de la même année pour transmettre au royaume la présidence du Conseil des ministres arabes de la Justice. De son côté, Nasser Bourita s’est déplacé, le 1er et 2 novembre 2022, à Alger à abord d’un avion pour représenter le roi Mohammed VI au sommet arabe.

Pour rappel, l’Algérie avait fermé en décembre 2022 son espace aérien à l’équipe marocaine de football qui devait participer à la CHAN.